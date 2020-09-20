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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    Kalinic’te sıcak saatler! 'ın verdiği süre doluyor...

    ’ın forvet indeki ilk hedefi olan ’in son kararını en geç yarına kadar yönetime bildirmesi bekleniyor. Hırvat yıldızdan olumsuz yanıt gelirse ile görüşülecek.



    Beşiktaş, Nikola Kalinic'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde Kartal, Atletico Madrid ile masaya oturacak.



    ATLETİCO GÖZDEN ÇIKARDI...
    Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise Kasımpaşalı Koita ile görüşülecek.



    YALÇIN'DAN ÖZEL İSTEK
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yönetim de Yalçın'ın bu talebi sonrası çalışmalara hız verdi.
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    Haberler Spor Kalinic’te sıcak saatler! Beşiktaş'ın verdiği süre doluyor...
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