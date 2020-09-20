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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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      : Karakteriniz sahada olsun

      , bugün oynanacak maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım olarak iyi durumda olduklarını ancak sezonun şimdiye kadarki en zor maçına çıkacaklarını ifade eden tecrübeli adam, "Kazanmak için oyun kararterimiz sahada olmalı. Geri adım atmadan kazanmaya odaklı olarak 90 dakika mücadel etmeliyiz" dedi.

    Karakteriniz sahada olsun
    Teknik Tidektörü Fatih Terim, bugün oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım olarak iyi durumda olduklarını ancak sezonun şimdiye kadarki en zor maçına çıkacaklarını ifade eden tecrübeli adam, "Kazanmak için oyun kararterimiz sahada olmalı. Geri adım atmadan kazanmaya odaklı olarak 90 dakika mücadel etmeliyiz" dedi.

    GALATASARAY TAKTİK ÇALIŞTI
    G.Saray, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı idmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

    BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU G.SARAY
    Haftanın maçında şampiyon Başakşehir 19.00'da Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Karakteriniz sahada olsun
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