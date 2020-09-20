bugünoynanacakmaçı öncesindefutbolcularla bir toplantıgerçekleştirdi. Takımolarak iyi durumda olduklarınıancak sezonunşimdiye kadarki enzor maçına çıkacaklarınıifade eden tecrübeliadam,dedi.Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı idmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.Haftanın maçında şampiyon Başakşehir 19.00'da Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.