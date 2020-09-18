Güncel Süper Lig fikstür! Süper Lig 2. hafta fikstürü futbol severler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig puan durumu ve fikstür merak ediliyor. Yeni sezonun başlamasıyla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligi iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın son şampiyon Başakşehir'le karşılaşacağı mücadele heyecanla bekleniyor. İşte, Süper Lig 2. hafta fikstürü!

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ!

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)