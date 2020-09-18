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    • 18.09.2020 16:15
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    … Güncel ! !

    futbol severler tarafından araştırılıyor. Güncel merak ediliyor. Süper Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. 18-21 Eylül tarihlerinde arasında oynanacak maçlarda alınacak skorlar merak ediliyor. ve haberimizde! Ligde bu hafta, son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray’ın mücadelesi haftanın en çok beklenen maçı olacak.

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    Süper Lig 2. hafta fikstürü… Süper Lig puan durumu!

    Güncel Süper Lig fikstür! Süper Lig 2. hafta fikstürü futbol severler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig puan durumu ve fikstür merak ediliyor. Yeni sezonun başlamasıyla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligi iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın son şampiyon Başakşehir'le karşılaşacağı mücadele heyecanla bekleniyor. İşte, Süper Lig 2. hafta fikstürü!

    SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ!

    18 Eylül Cuma:

    20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

    19 Eylül Cumartesi:

    13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

    16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

    19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

    20 Eylül Pazar:

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

    19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

    19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

    21 Eylül Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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