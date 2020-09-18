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    • 18.09.2020 15:51
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    İşte , ve Alanya'un UEFA'daki muhtemel rakipleri

    Son dakika haberine göre 'nde ülkemizi temsil eden , ve Alanya'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

    İşte temsilcilerimizin UEFA'daki muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.



    Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlı takım, 3. eleme turunu geçmesi halinde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de sahasında karşılaşacak.



    UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, 3. eleme turunu geçmesi halinde Williem II-Rangers eşleşmesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.



    Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde play-off turunda Mura - PSV maçının tur atlayanıyla karşılaşacak. Akdeniz ekibi, 3. turu geçmesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de evinde karşılaşacak.
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