



UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, 3. eleme turunu geçmesi halinde Williem II-Rangers eşleşmesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.