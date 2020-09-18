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    • 18.09.2020 15:18
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    ayrılığı resmen açıkladı! KAP'a bildirildi

    Brezilyalı orta saha oyuncusu 'un Çin'e transferini KAP'a duyurdu. Transfer karşılığında 4,5 milyon euro bonservis bedelinin kasaya koyulduğu açıklandı.

    Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

    Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de Jailson ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.

    İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
    Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
    Fenerbahçe, Jailon transferinin 4,5 milyon Euro karşılığında Çin ekibine gönderildiğini açıkladı.



    İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
    Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

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