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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    Kadromuz yeterli değil! ’dan itiraf gibi sözler

    , hafta sonu deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maç öncesi ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. İngiliz çalıştırıcı, “Yalan söyleyecek değilim. Kadronun yeterli olduğunu söylememem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın çalışıyor” dedi.

    Kadromuz yeterli değil

    , hafta sonu deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maç öncesi ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. İngiliz çalıştırıcı, "Yalan söyleyecek değilim. Kadronun yeterli olduğunu söylememem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın çalışıyor" dedi.

    TRANSFERDE HATA YAPAMAYIZ
    Newton şöyle devam etti: "Yine de transferde panik yapmayacağız. 5 Ekim'e kadar vaktimiz var. Bu konuda taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz. Hata yaparak para saçamayız."

    DERBİDE KONTROL BİZDEYDİ
    Beşiktaş derbisinde oyunun kontrolünün kendi ellerinde olduğunu da belirten Newton, "Talihsiz bir gol ve çok basit bir penaltı. Fakat ileriye bakmak zorundayız" dedi.

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    Haberler Spor Kadromuz yeterli değil! Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’dan itiraf gibi sözler
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