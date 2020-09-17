Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, hafta sonu deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maç öncesi ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. İngiliz çalıştırıcı, "Yalan söyleyecek değilim. Kadronun yeterli olduğunu söylememem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın çalışıyor" dedi.

TRANSFERDE HATA YAPAMAYIZ

Newton şöyle devam etti: "Yine de transferde panik yapmayacağız. 5 Ekim'e kadar vaktimiz var. Bu konuda taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz. Hata yaparak para saçamayız."

DERBİDE KONTROL BİZDEYDİ

Beşiktaş derbisinde oyunun kontrolünün kendi ellerinde olduğunu da belirten Newton, "Talihsiz bir gol ve çok basit bir penaltı. Fakat ileriye bakmak zorundayız" dedi.