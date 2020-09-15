Mario Mandzukic kimdir, kaç yaşında, nereli? Mario Mandzukic Fenerbahçe’ye mi geldi?

1996 yılında Almaya 'nın Ditzingen takımının altyapısında futbola başlayan isim buradan ülkesinin Marsonia takımına transfer olmuştur. Hırvatistan 'da birçok kulüpte top koşturan isim 2008–09 sezonunda Dinamo Zagreb formasıyla attığı 16 golle gol kralı oldu ve aynı sezon ligde yılın futbolcusu seçildi. Bu performansının ardından 2010 yılında Almanya 'nın Wolfsburg takımına 7.5 milyon EURO bonservis bedeli ile transfer oldu.

2 sezonda attığı 20 gol ile dikkat çeken isim 2012 yılında Bayern Münih takımına 14 milyon EURO karşılığında imza attı. Alman takımı ile çıktığı 54 lig maçında 33 gol kaydetti. Burada geçirdiği 2 yılın ardından İspanya 'nın yolunu tutan oyuncu Atletico Madrid 'te top koşturmaya başladı. Atletico Madrid 'te 30 milyon Euro karşılığında transfer olan isim 2015 yılında 20 milyon EURO karşılığında İtalya 'nın Juventus takımına transfer oldu.