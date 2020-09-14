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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    Josef De Souza: Evime geri geldim

    'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza dün ’a geldi. Siyah-Beyazlı takımla 1+1 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu ’na iner inmez, “’a geldiğim için çok mutluyum. ’a gelmek de benim için büyük bir gurur. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hedefim bu forma altında büyük başarılara imza atmak. Kendime güveniyorum” ifadesini kullandı.

    Evime geri geldim

    'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza dün 'a geldi. Siyah-Beyazlı takımla 1+1 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu 'na iner inmez, "'a geldiğim için çok mutluyum. 'a gelmek de benim için büyük bir gurur. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hedefim bu forma altında büyük başarılara imza atmak. Kendime güveniyorum" ifadesini kullandı.

    Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile anlaşarak bonservisini geri alan Brezilyalı oyuncu Siyah-Beyazlı kulüpten 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Vasco da Gama'da başlayan ve ardından Porto'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu daha sonra ülkesine dönerek Gremio ve formaları giydi. Josef, F.Bahçe'de oynadıktan sonra 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu.

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