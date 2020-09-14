Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sonrasında yine hakem hataları maça damga vurdu. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş cephesi karşılaşmayı yöneten hakem Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ ilk yarıda penaltılarının verilmediğini savunarak Şansalan'ı topa tuttu.

KOCADAĞ: HAKEM PENALTIMIZI VERMEDİ

Yönetici Emre Kocadağ, "Maçı kazandık diye hakemi eliştirmeyecek değiliz. İlk yarıda penaltımız verilmedi" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise penaltı kararının çok basit olduğunu söyleyerek, "Bir takım 2 kez cezalandırıldı" dedi.

PARMAK: PENALTI DENGEMİZİ BOZDU

Abdülkadir Parmak da Beşiktaş'ın penaltısının çok basit olduğunu vurgulayarak, "Kırmızı kart ve penaltı dengemizi bozdu. Hakemleri adil olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ÇEBİ: MAĞDUR BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Çebi bu haftanın hakem mağdurunun Beşiktaş olduğunu söyledi. Çebi, "Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen hatalı penaltıları izledik. Bugün de Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var" dedi.

AHMET ÇAKAR: HER MAÇTA 10 PENALTI OLUR

Penaltı kararı kesinlikle yanlış bir karar. Ali Şansalan'ın nasıl böyle bir karar verdiğini anlayabilmiş değilim. Hadi bırakın bu işleri. Eğer Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasında kazandığı penaltı penaltıysa her maçta en az 10 penaltı çalınmalı. Daha ilk haftada böyle bir karar çıkmasını anlamak mümkün değil.