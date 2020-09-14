Birine var birine yok!

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan dün tartışmalı bir karara imza attı. Maçın 62. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içinde düşmesini Flavio'nun Kanadalı oyuncuyu itmesi olarak düşünen VAR hakemi Cüneyt Çakır, Şansalan'ı uyararak pozisyonu izlemesini istedi. Ali Şansalan uyarı üzerine pozisyonu izlerken penaltı kararını verdi.

Ayrıca Flavio'ya sarı kart gösterdi. Böylece Flavio ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trabzonspor son 28 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Sosyal medyada "Eğer Atiba'nın pozisyonu penaltıysa Ekuban'ınki niye değil!" sorusu gündeme geldi.