Bulutların üstünde! Erol Bulut'lu Fener geriye düştüğü maçta 3 puanı hanesine yazdırdı

Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı: 2-1. Kanarya, 17'de gole yaklaştı. Thiam'ın kale dibinden vuruşu yan ağlarda kaldı. 25'te Deniz Türüç'ün şutunu Gökhan Akkan çeldi. 32'de Selim Ay'ın ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası hakem VAR'a danışarak penaltı verdi.
ALTAY YÜZDE 100'Ü KURTARDI
Caner Erkin penaltıyı kaleci Gökhan'a nişanladı. 35'te Altay ile karşı karşıya kalan Boldrin golü bulamadı. 51'de F.Bahçeli Thiam'ın sol ayakla vuruşu direği yaladı!
ÖNCE ALTAY SONRA DİREK!
57'de Samudio'nun şutunu Altay mükemmel çıkardı. Dönen topta Abdullah'ın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. 60'ta Meljnak'ın ortasını Skoda kafayla ağlara yolladı.
TOP KALE ÇİZGİSİNİ GEÇTİ
76'da Caner'in kornerinde Gökhan'ın kafa vuruşu çizgiyi geçti: 1-1. 85'te Valencia, Moroziuk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Sosa penaltıyı gole çevirdi: 1-2.