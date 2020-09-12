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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    Bulutların üstünde! Erol Bulut'lu Fener geriye düştüğü maçta 3 puanı hanesine yazdırdı

    , 32’de Caner ile penaltıdan yararlanamadı. 60’ta Rize Skoda ile öne geçti. 76’da sahneye Gökhan Gönül çıktı. 85’te Sosa penaltı golüyle Fener taraftarını sevindirdi

    Bulutların üstünde!

    sezona 3 puanla başladı: 2-1. Kanarya, 17'de gole yaklaştı. Thiam'ın kale dibinden vuruşu yan ağlarda kaldı. 25'te 'ün şutunu çeldi. 32'de 'ın ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası hakem VAR'a danışarak penaltı verdi.

    ALTAY YÜZDE 100'Ü KURTARDI
    Caner Erkin penaltıyı kaleci Gökhan'a nişanladı. 35'te Altay ile karşı karşıya kalan Boldrin golü bulamadı. 51'de F.Bahçeli Thiam'ın sol ayakla vuruşu direği yaladı!

    ÖNCE ALTAY SONRA DİREK!
    57'de Samudio'nun şutunu Altay mükemmel çıkardı. Dönen topta Abdullah'ın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. 60'ta Meljnak'ın ortasını Skoda kafayla ağlara yolladı.

    TOP KALE ÇİZGİSİNİ GEÇTİ
    76'da Caner'in kornerinde Gökhan'ın kafa vuruşu çizgiyi geçti: 1-1. 85'te , Moroziuk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Sosa penaltıyı gole çevirdi: 1-2.

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