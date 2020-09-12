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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    artık Konyaspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi 92 kez gol atmayı başardı. Bu arada görevinden istifa etti.

    Sokol Cikalleshi artık Konyaspor’da

    forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi 92 kez gol atmayı başardı. Bu arada görevinden istifa etti.

    ROBERT MOTTA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
    Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer etti. Paraguaylı orta saha ile 1 yıl kiralık anlaşıldı.



    SİVASSPOR-ALANYA GÖZTEPE-DENİZLİ
    'de - G.Antep maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Program: 17.00 D.G. Sivasspor-Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Göztepe-Denizlispor.

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    Haberler Spor Sokol Cikalleshi artık Konyaspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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