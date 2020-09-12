Konyaspor Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi 92 kez gol atmayı başardı. Bu arada Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz görevinden istifa etti.

ROBERT MOTTA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer etti. Paraguaylı orta saha ile 1 yıl kiralık anlaşıldı.





SİVASSPOR-ALANYA GÖZTEPE-DENİZLİ

Süper Lig'de Galatasaray- G.Antep maçı dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Program: 17.00 D.G. Sivasspor-Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Göztepe-Denizlispor.