Dünya Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u konuşuyor

Norveç'in İrlanda'yı 5-1 yendiği maçta harika bir performans gösteren Sörloth hem Haaland'la uyumu hem de golleriyle ortalığı kasıp kavurdu. Genç futbolcu en çok konuşulan isim oldu.

DEPLASMANDA COŞTU

Norveç önceki gece UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 5-1 yenerken Sörloth attığı iki golle yıldızlaştı. Genç yıldız adeta değerine değer kattı.

DÜNYANIN EN İYİ İKİLİSİ

Dortmundlu Haaland'la müthiş bir uyum gösteren Sörloth bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Sörloth ve Haaland için, "Dünyanın en iyi ikilisi" yorumu yapıldı.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ

Sörloth'un bu müthiş performansı Trabzonspor yönetiminin de yüzünü güldürdü. Leipzig'den resmi teklif alan Bordo-Mavililer'in artık pazarlık masasında eli daha da güçlendi.