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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    Dünya Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u konuşuyor

    Attığı goller ve futboluyla ’e damga vura Trabzonsporlu Alexander Sörloth, milli takımda da harikalar yaratıyor. Norveç'in İrlanda'yı 5-1 yendiği maçta harika bir performans gösteren Sörloth hem Haaland'la uyumu hem de golleriyle ortalığı kasıp kavurdu. Genç futbolcu en çok konuşulan isim oldu.

    Dünya Sörloth’u konuşuyor

    Norveç'in İrlanda'yı 5-1 yendiği maçta harika bir performans gösteren Sörloth hem Haaland'la uyumu hem de golleriyle ortalığı kasıp kavurdu. Genç futbolcu en çok konuşulan isim oldu.

    DEPLASMANDA COŞTU
    Norveç önceki gece UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 5-1 yenerken Sörloth attığı iki golle yıldızlaştı. Genç yıldız adeta değerine değer kattı.

    DÜNYANIN EN İYİ İKİLİSİ
    Dortmundlu Haaland'la müthiş bir uyum gösteren Sörloth bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Sörloth ve Haaland için, "Dünyanın en iyi ikilisi" yorumu yapıldı.

    YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ
    Sörloth'un bu müthiş performansı Trabzonspor yönetiminin de yüzünü güldürdü. Leipzig'den resmi teklif alan Bordo-Mavililer'in artık pazarlık masasında eli daha da güçlendi.

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