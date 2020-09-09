Transfer şampiyonu Fenerbahçe için bu kez İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Birçok bölgeye takviye yapan ve transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin Christian Eriksen için düğmeye bastığı iddia edildi. İspanya'da yayın yapan Todofishajes'te yer alan haberde İnter'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki 10 numaranın transferinde görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü. İtalyan ekibinin geçtiğimiz sezon 40 milyon bedelle kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldızın da İnter'den ayrılmak istediği belirtildi.