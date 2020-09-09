Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'ine seçildi. İşte ilk 11: Nick Pope - Arnold, Virgil van Dijk, Çağlar Söyüncü, Robertson, David Silva, Henderson, Kevin De Bruyne, Vardy, Aubameyang, Mane.

PREMİER LİG VE NBA TV+EKRANLARINDA

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 12 Eylül'de başlayacak İngiltere Premier Lig, TV+ 77. kanaldan yayınlanacak. İlk hafta ise TV+, 5 maçı canlı yayında ekranlara taşıyacak. NBA Play-Off'larında ise yarı final maçları yine buradan oynanacak.





ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK KARŞI KARŞIYA GELİYOR

AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan sezonun Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı mücadele, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.