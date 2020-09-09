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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    Premier Lig’in 11’inde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de forma giyen , tarafından 'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'ine seçildi. İşte ilk - Arnold, Virgil Dijk, Çağlar Söyüncü, Robertson, , Henderson, Kevin De Bruyne, Vardy, Aubameyang, Mane.

    Çağlar Premier Lig’in 11’inde

    'de forma giyen , tarafından 'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'ine seçildi. İşte ilk - Arnold, Virgil Dijk, Çağlar Söyüncü, Robertson, , Henderson, Kevin De Bruyne, Vardy, Aubameyang, Mane.

    PREMİER LİG VE NBA TV+EKRANLARINDA
    Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 12 Eylül'de başlayacak İngiltere Premier Lig, TV+ 77. kanaldan yayınlanacak. İlk hafta ise TV+, 5 maçı canlı yayında ekranlara taşıyacak. NBA Play-Off'larında ise yarı final maçları yine buradan oynanacak.



    ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK KARŞI KARŞIYA GELİYOR
    AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan sezonun Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı mücadele, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

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    Haberler Spor Çağlar Söyüncü Premier Lig’in 11’inde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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