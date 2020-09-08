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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    Udinese’nin hedefi

    ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

    Udinese’nin hedefi Dorukhan Toköz
    Beşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

    TEKLİF BEKLENİYOR
    'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında.

    YÖNETİMİN GÖZÜ İTALYA'DA
    Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak.
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