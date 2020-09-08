TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreninde konuştu. Özdemir, hakemlere seslenerek "Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok" dedi. TFF Başkanı, "Siz hakemleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.
HAKEMLER DONANIMLI
MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip, hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.
HAKEMLER DONANIMLI
MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip, hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.