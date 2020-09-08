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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    Başkanı : Sadece adaleti sağlayın

    Başkanı , 'nin açılış töreninde konuştu. Özdemir, “Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin” dedi.

    Sadece adaleti sağlayın
    TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'nin açılış töreninde konuştu. Özdemir, hakemlere seslenerek "Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok" dedi. TFF Başkanı, "Siz hakemleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.



    HAKEMLER DONANIMLI
    MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip, hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.
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