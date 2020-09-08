F.Bahçe yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı- Lacivertliler stoper bölgesine bir takviye yapmak için oldukça kararlı. Mauricio Lemos ile savunmanın ortasını güçlendiren Kanarya, ikinci takviyesini de yapmak üzere. Wolfsburg'lu Marcel Tisserand'da sona gelindi.



MANU LONJON'A GÖRE BİTTİ!

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Kanarya, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor.