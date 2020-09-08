F.Bahçe yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı- Lacivertliler stoper bölgesine bir takviye yapmak için oldukça kararlı. Mauricio Lemos ile savunmanın ortasını güçlendiren Kanarya, ikinci takviyesini de yapmak üzere. Wolfsburg'lu Marcel Tisserand'da sona gelindi.
MANU LONJON'A GÖRE BİTTİ!
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Kanarya, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor.
SADECE UFAK PÜRÜZLER KALDI
Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Teknik Direktör Erol Bulut, Tisserand'ın alınması için yönetime baskı yapıyordu.
GEÇEN SEZON 23 MAÇTA OYNADI
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı.
15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.