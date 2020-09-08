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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    Leipzig’den baskısı

    , için 26 milyon Euro’luk bonservis bedelinden geri adım atmadı. Bunun üzerine Leipzig ile görüşerek kaos yarattı.

    Leipzig’den Sörloth baskısı
    Trabzonspor ile Leipzig arasında Sörloth'un satışı için pazarlıklar devam ediyor. 'un talep ettiği 26 milyon Euro'luk bonservis bedelinden geri adım atmaması üzerine Alman ekibi, oyuncunun kiralandığı kulüp olan 'a bir teklif yaptı. Bu teklif sonrası İngiliz kulübü, oyuncunun Trabzonspor'da kiralık olarak oynadığı ve şu an her iki kulübün de bu oyuncu üzerinde hak sahibi olduğu yanıtını verdi. Yönetim kurulunun ise Leipzig'in bu hamlesinden dolayı oldukça kızgın olduğu ifade edildi.

    ALMAN EKİBİ FENA KIZDIRDI
    Leipzig'in Sörloth için Trabzonspor'u devreden çıkarmaya çalışması Bordo- Mavili yönetimi çok fena kızdırdı.
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