Trabzonspor ile Leipzig arasında Sörloth'un satışı için pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor'un talep ettiği 26 milyon Euro'luk bonservis bedelinden geri adım atmaması üzerine Alman ekibi, oyuncunun kiralandığı kulüp olan Crystal Palace'a bir teklif yaptı. Bu teklif sonrası İngiliz kulübü, oyuncunun Trabzonspor'da kiralık olarak oynadığı ve şu an her iki kulübün de bu oyuncu üzerinde hak sahibi olduğu yanıtını verdi. Yönetim kurulunun ise Leipzig'in bu hamlesinden dolayı oldukça kızgın olduğu ifade edildi.
ALMAN EKİBİ FENA KIZDIRDI
Leipzig'in Sörloth için Trabzonspor'u devreden çıkarmaya çalışması Bordo- Mavili yönetimi çok fena kızdırdı.
ALMAN EKİBİ FENA KIZDIRDI
Leipzig'in Sörloth için Trabzonspor'u devreden çıkarmaya çalışması Bordo- Mavili yönetimi çok fena kızdırdı.