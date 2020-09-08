ABD Açık'ın 4. turunda Pablo Busta ile karşılaşan Novak Djokovic, ilk sette kaybettiği bir puan sonrası 6-5 geriye düştü.
BİR ANDA SİNİRLENDİ
Bunun üzerine sinirlenen dünya 1 numarası, topu çizgi hakeminin olduğu bölgeye doğru sertçe vurdu. Boğazına gelen top sonrası bir anda yere yığılan hakemin yanına giden Djokovic, özür diledi.
PARA CEZASI ÖDEYECEK
Ancak kurallar gereği Sırp tenisçi diskalifiye edildi. Birleşik Tennis Birliği, Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını ve para cezası ödeyeceğini açıkladı.
BİR ANDA SİNİRLENDİ
Bunun üzerine sinirlenen dünya 1 numarası, topu çizgi hakeminin olduğu bölgeye doğru sertçe vurdu. Boğazına gelen top sonrası bir anda yere yığılan hakemin yanına giden Djokovic, özür diledi.
PARA CEZASI ÖDEYECEK
Ancak kurallar gereği Sırp tenisçi diskalifiye edildi. Birleşik Tennis Birliği, Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını ve para cezası ödeyeceğini açıkladı.