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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    Hakemi vurdu, diskalifiye oldu: 250 bin dolar kaybetti

    , ’ta kaybettiği bir puan sonrası topa sertçe vurdu. Top hakemin boğazına geldi. Diskalifiye edildi. , Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını ve para cezası ödeyeceğini açıkladı.

    Hakemi vurdu diskalifiye oldu
    ABD Açık'ın 4. turunda Pablo Busta ile karşılaşan Novak Djokovic, ilk sette kaybettiği bir puan sonrası 6-5 geriye düştü.

    BİR ANDA SİNİRLENDİ
    Bunun üzerine sinirlenen dünya 1 numarası, topu çizgi hakeminin olduğu bölgeye doğru sertçe vurdu. Boğazına gelen top sonrası bir anda yere yığılan hakemin yanına giden Djokovic, özür diledi.



    PARA CEZASI ÖDEYECEK
    Ancak kurallar gereği Sırp tenisçi diskalifiye edildi. , Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını ve para cezası ödeyeceğini açıkladı.

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