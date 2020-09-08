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    • 08.09.2020 22:33
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    , eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile anlaşmaya vardı!

    hazırlıkları kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden , Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusunu 'a davet etti.

    Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi.

    Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.



    A Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncu İstanbul'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile anlaşmaya vardı!
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