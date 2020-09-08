Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.