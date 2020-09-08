



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın başta transfer olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. Alacakları santrforun tartışılmayacak bir oyuncu olması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Balotelli'nin transferine ben oyan vermedim. Benim için soru işareti olan biri. Net değil. Bu sorumluluğu alamam. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Maliyet seviyesi uygunsa bizim kapımız herkese açık. Transferleri sabrederek yapacağız. Özellikle santrfor için niye gol atmadı, niye pres yapmadı diye konuşmamalıyız" dedi. İstedikleri transferleri yapamadıklarını ifade eden Yalçın, "Alacağımız oyunculardan 4'ü taraftarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olmalı. Sürekli yönetimle görüşüyor, planlamalar yapıyoruz.Pandemiden dolayı herkes sıkıntıya girdi, ekstra bir durum oluştu. Buna ayak uydurmak zorundayız" dedi. Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadıklarını vurgulayan Yalçın, "Bu bizi hazırlıksız yakaladı. O maçla ilgili eleştiriler aldık. Bunlar da normaldi. Umarım kısa zamanda 3 kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurarız" diye konuştu.