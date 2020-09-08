Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın başta transfer olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. Alacakları santrforun tartışılmayacak bir oyuncu olması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Balotelli'nin transferine ben oyan vermedim. Benim için soru işareti olan biri. Net değil. Bu sorumluluğu alamam. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Maliyet seviyesi uygunsa bizim kapımız herkese açık. Transferleri sabrederek yapacağız. Özellikle santrfor için niye gol atmadı, niye pres yapmadı diye konuşmamalıyız" dedi. İstedikleri transferleri yapamadıklarını ifade eden Yalçın, "Alacağımız oyunculardan 4'ü taraftarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olmalı. Sürekli yönetimle görüşüyor, planlamalar yapıyoruz.Pandemiden dolayı herkes sıkıntıya girdi, ekstra bir durum oluştu. Buna ayak uydurmak zorundayız" dedi. Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadıklarını vurgulayan Yalçın, "Bu bizi hazırlıksız yakaladı. O maçla ilgili eleştiriler aldık. Bunlar da normaldi. Umarım kısa zamanda 3 kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurarız" diye konuştu.
ELNENY KEŞKE TAKIMDA OLSAYDI
Sergen Yalçın takımdan ayrılanlar arasında en çok Elneny'nin gitmesine üzüldüğünü vurgulayarak, "Keşke takımda olsaydı. Ekstra özellikleri vardı. Arsenal'den bir oyuncuyu tekrar takıma getirmek hiç kolay değil" ifadesini kullandı.
JOSEF SICAK BAKTIĞIM BİR OYUNCU
Yalçın, Josef de Souza'nın transferiyle ilgili konuşarak, "Onunla ilgili net birşey yok. Ancak sıcak baktığım bir oyuncu. Ayrıca bizim seviyemize de uygun bir oyuncu. Eğer şartlar uygun olursa bu transferi değerlendirebiliriz. Bunu zaman gösterecek" diye konuştu.
SİVASSPOR FATİH AKSOY'A TEKLİF YAPMADI
Yalçın, Fatih Aksoy konusunda gereksiz bir gündem oluşturulduğunu söyledi. Yalçın, "Bu konulara çok fazla takılıyoruz. Sivas'ın Fatih'le ilgili bir teklifi olmadı. O bölgede oynayacak oyuncularımız var" diye konuştu.
KİMSENİN YAPMADIĞINI NECİP YAPTI
Necip Uysal'ın eleştirilmesiyle ilgili konuşan Yalçın, "Necip bizim için çok önemli bir oyuncu. Joker olarak kullanabiliriz. Hem 11 olarak hem alternatif olarak kullanabiliriz. Hiç kimsenin yapmadığı indirimi Necip yaptı" dedi.