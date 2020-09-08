Geçen sezon gösterdiği perfonmasla herkesin alkışını alan Adem Büyük'den çok sürpriz bir hamle geldi. Eski kulübü Yeni Malatyaspor'dan teklif alan tecrübeli yıldız, sürekli oynamak istediğini söyleyerek Galatasaray yönetimine ayrılık talebini iletti. Fatih Terim'le de görüşen Adem'in Falcao, Diagne, Oğulcan ve Babel'in olduğu rotasyonda fazla forma şansı bulamayacağı için takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Hem yönetimin hem de Fatih Terim'in tecrübeli forvetin talebine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR
Adem Büyük'le ilgili ayrılık haberlerine taraftarlardan tepki geldi. "Adem mutlaka kalmalı" ifadesi kullanıldı.
TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR
Adem Büyük'le ilgili ayrılık haberlerine taraftarlardan tepki geldi. "Adem mutlaka kalmalı" ifadesi kullanıldı.