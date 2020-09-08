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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    sürprizi! 'ya gitmek istediğini Terim ve yönetime iletti...

    Geçen sezon gösterdiği perfonmasla herkesin alkışını alan 'den çok sürpriz bir hamle geldi. Eski kulübü Yeni spor'dan teklif alan tecrübeli yıldız, sürekli oynamak istediğini söyleyerek yönetimine ve 'e ayrılık talebini iletti.

    Adem Büyük sürprizi
    Geçen sezon gösterdiği perfonmasla herkesin alkışını alan Adem Büyük'den çok sürpriz bir hamle geldi. Eski kulübü Yeni Malatyaspor'dan teklif alan tecrübeli yıldız, sürekli oynamak istediğini söyleyerek yönetimine ayrılık talebini iletti. Fatih Terim'le de görüşen Adem'in Falcao, Diagne, Oğulcan ve Babel'in olduğu rotasyonda fazla forma şansı bulamayacağı için takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Hem yönetimin hem de Fatih Terim'in tecrübeli forvetin talebine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

    TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR
    'le ilgili ayrılık haberlerine taraftarlardan tepki geldi. "Adem mutlaka kalmalı" ifadesi kullanıldı.
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