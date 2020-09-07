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    • 07.09.2020 21:07
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    Son dakika: , 'e oldu

    Son dakika haberi... ekibi , 36 yaşındaki ile sözleşme imzaladı. 'da 1 yıl orada forma giyen ünlü cu ülkesine geri dönüyor.

    Ricardo Quaresma Türkiye'den ayrılıyor

    Son dakika haberine göre, Uzun yıllar , geçtiğimiz sezon da forması giyen , defterini kapattı.

    milli cusu Quaresma, Süper Lig'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yapmıştı.

    Portekiz'in ekibi, sosyal medyadan 'Çok yaşa Kral' başlığıyla yayınladığı video ile tecrübeli futbolcunun ini açıkladı.

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    Haberler Spor Son dakika: Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu
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