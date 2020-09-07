Son dakika haberine göre, Uzun yıllar Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı.
Portekiz milli futbolcusu Quaresma, Süper Lig'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yapmıştı.
Portekiz'in Vitoria Guimaraes ekibi, sosyal medyadan 'Çok yaşa Kral' başlığıyla yayınladığı video ile tecrübeli futbolcunun transferini açıkladı.
Long Live the KING 👑— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020
A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎
@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq