Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
6 MİLYON EURO'YA CELTA'YA GİTMİŞTİ
26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.
CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek..