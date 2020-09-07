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    • 07.09.2020 21:50
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    , 'da forma giyen ile her konuda anlaştı!

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız veren , 'da forma giyen milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor...



    Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



    6 MİLYON EURO'YA CELTA'YA GİTMİŞTİ
    26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.



    CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
    Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek..

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