Alman ekibi Leipzig uzun zamandır Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un peşinde. Ancak Bordo-Mavili yönetim ile yapılan görüşmelerde rakamsal anlaşmazlıklar yaşanıyor. Leipzig, Norveçli yıldız için yaptığı teklifi artırdı. Almanlar, Trabzonspor'a son olarak 18 milyon Euro+4 Milyon Euro bonus teklif etti.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yaptığı açıklamada, "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon birçok gol atmıştı. Eğer bu performansı Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur" ifadelerini kullanması Bordo-Mavili yönetimin elini güçlendirdi. Yönetim bu açıklama sonrası talep ettiği 26 milyon Euro'luk rakamda oldukça ısrarcı.