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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    garantisi! taraftarının sevgilisi adım adım geliyor!

    'a i gündemde olan Kamerunlu forvet oyuncusu için medyada çıkan ‘kronik sakat’ iddialarını oyuncunun temsilcisi net bir dille yalanladı. Zahavi, Aboubakar’ın durumunun gayet iyi olduğunu, sakatlık spekülasyonu yapılacak bir durumun olmadığını belirtti.

    Aboubakar garantisi!

    'a i gündemde olan Kamerunlu forvet oyuncusu için medyada çıkan 'kronik sakat' iddialarını oyuncunun temsilcisi net bir dille yalanladı. Zahavi, Aboubakar'ın durumunun gayet iyi olduğunu, sakatlık spekülasyonu yapılacak bir durumun olmadığını belirtti.

    1 YILDIR ANTRENMAN KAÇIRMADI
    Zahavi şu ifadeleri kullandı: "Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve de maç kadrolarında yer almıştır. Çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim.

    TRANSFER İHTİMALİ GÜÇLENDİ
    Porto'nun diğer değerli forvetleri ile rekabete girmiş ve de her zamanki profesyonel tavrı ile çok çalışarak sırasını beklemiştir." Bu durumda transfer ihtimali de artmış oldu.

    BEŞİKTAŞ İHTİYATLI DAVRANMIŞTI
    Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları geçtiğimiz günlerde, "Aboubakar ile görüştük. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Ancak sağlık kontrolünü geçmesi şart" ifadelerini kullanmıştı.

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