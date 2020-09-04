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    • 04.09.2020 23:50
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    Son dakika: spor forvet 'yu transfer etti!

    'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye spor, transferde Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet ile prensipte anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum’a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

    Erzurumspor'dan sürpriz transfer!

    'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye spor, transferde Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet ile prensipte anlaştı.

    Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, kış turizmi açısından 'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarışlarından kesitlerin yer aldığı bir video ile duyurdu.

    Açıklamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum'a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

    İki yıllık anlaşma sağlanan Sadiku, kariyerinde son dönemde 'da Malaga ve Levante formaları giymişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Erzurumspor forvet Armando Sadiku'yu transfer etti!
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