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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    ’in keyfi kaçtı

    ’ndeki ilk maçında ’a ’ta 1-0 yenilen ’ın kötü performansı ’in keyfini kaçırdı.Tecrübeli hocanın özellikle ilk yarıdaki kötü nedeniyle futbolcuları soyunma odasında sert şekilde uyardığı belirlendi.

    Şenol Güneş’in keyfi kaçtı

    'ndeki ilk maçında 'a 'ta 1-0 yenilen 'ın kötü performansı 'in keyfini kaçırdı.Tecrübeli hocanın özellikle ilk yarıdaki kötü nedeniyle futbolcuları soyunma odasında sert şekilde uyardığı belirlendi. Güneş, Sırbistan maçında ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürecek.

    MERT HAKAN YANDAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI
    Macaristan maçında ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın maçın kasığında ağrı oluştu. Bu sebepten dolayı maçı kadrosundan çıkartıldı.

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