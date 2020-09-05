Şenol Güneş’in keyfi kaçtı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilen Milli Takımımız'ın kötü performansı Şenol Güneş'in keyfini kaçırdı.Tecrübeli hocanın özellikle ilk yarıdaki kötü futbol nedeniyle futbolcuları soyunma odasında sert şekilde uyardığı belirlendi. Güneş, Sırbistan maçında ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürecek.
MERT HAKAN YANDAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI
Macaristan maçında ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın maçın kasığında ağrı oluştu. Bu sebepten dolayı Sırbistan maçı kadrosundan çıkartıldı.