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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    ’ın Gökhan inadı

    ’un başarılı kalecisi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar’da özellikle genç kalecinin alınmasını istiyor. Ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan dün bu transfer ile ilgili açıklamalar yaptı.

    Kartal’ın Gökhan inadı

    'un başarılı kalecisi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'da özellikle genç kalecinin alınmasını istiyor. Ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan dün bu transfer ile ilgili açıklamalar yaptı.

    Kartal yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'ın kaleci Gökhan Akkan'ı istediğini açıkladı. Kartal, "Kalecimiz Gökhan için Beşiktaş'ın bir düşüncesi var. Biz bırakmak istemiyoruz. Gökhan bizde olması gereken bir oyuncu. Düşüncem bu sezon burada kalırsa onun için de bizim için de iyi olur" şeklinde konuştu.

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