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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    Fenerbahçe’den Nikola Kalinic çalımı

    Vedat Muric’i Lazio’ya satmanın eşiğine gelen Fenerbahçe, Kosovalı yıldız yerine Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic’i transfer ediyor. Bugün bir görüşme daha yapılacka. Aksilik çıkmazsa Kalinic birkaç gün içinde İstanbul’a gelecek

    Fenerbahçe’den Kalinic çalımı

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat santrforu Nikola Kalinic'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Yapılan görüşmelerde olumlu adımlar atıldığı ifade ediliyor.

    BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
    Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Kalinic'te tüm ibrelerin Fenerbahçe'yi gösterdiği belirtildi. Başkan Koç ve Emre Belözoğlu, Kalinic ile bugün bir kez daha görüşecek.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
    Gelen bilgilere göre çok büyük bir aksilik olmazsa Kalinic ile anlaşma sağlanacak ve Hırvat oyuncu birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek. İmzanın ise 3 yıllık olacağı belirtiliyor.

    BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN ÇEKİLDİ!
    Beşiktaş'ın son gelişmelerin ardından transferden çekildiği de gelen haberler arasında. F.Bahçe, Muric'i satarsa Kalinic'in dışında bir golcü daha transfer edecek.

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