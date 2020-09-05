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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    ’e ’lı kutlama

    hazırlıklarını sürdüren ’dan dünkü idman öncesinde sürpriz ve bir o kadar da anlamlı bir kutlaması gerçekleştirildi. 67. yaşına giren için Kupası şeklinde doğum günü pastası hazırlandı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Fatih Terim oyuncular ve teknik ekip tarafından alkışlandı.

    Fatih Terim’e UEFA’lı kutlama

    hazırlıklarını sürdüren 'dan dünkü idman öncesinde sürpriz ve bir o kadar da anlamlı bir kutlaması gerçekleştirildi. 67. yaşına giren için Kupası şeklinde doğum günü pastası hazırlandı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Fatih Terim oyuncular ve teknik ekip tarafından alkışlandı.

    Bu arada UEFA ve FIFA da Terim'in doğum günün unutmadı ve bir kutlama mesajı çekti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis de "Baba" diye hitap ettiği Terim'in doğum gününü kutlayanlar arasındaydı.

    SERVİSLER ARDA TURAN'DAN
    Fatih Terim'i ilk kutlayan Arda Turan oldu. Arda Turan G.Saray'a dönüşünde büyük emeği olan Terim için pastayı kesti.

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