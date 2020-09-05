Fatih Terim’e UEFA’lı kutlama

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan dünkü idman öncesinde sürpriz ve bir o kadar da anlamlı bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. 67. yaşına giren teknik direktör Fatih Terim için UEFA Kupası şeklinde doğum günü pastası hazırlandı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Fatih Terim oyuncular ve teknik ekip tarafından alkışlandı.

Bu arada UEFA ve FIFA da Terim'in doğum günün unutmadı ve bir kutlama mesajı çekti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis de "Baba" diye hitap ettiği Terim'in doğum gününü kutlayanlar arasındaydı.

SERVİSLER ARDA TURAN'DAN

Fatih Terim'i ilk kutlayan Arda Turan oldu. Arda Turan G.Saray'a dönüşünde büyük emeği olan Terim için pastayı kesti.