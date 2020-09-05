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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    Eran Zahavi koptu geliyor!

    Transferde Fenerbahçe’nin en büyük gözdelerinden biri olan Eran Zahavi koptu geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Emre Belözoğlu ile görüşüp anlaşma sağlayan İsrailli forvet dün de kulübü Guangzhou ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların sözleşmesinin feshi için el sıkıştığı belirtildi. Bugün ayrılığın resmi olarak açıklanacağı ve Eran Zahavi’nin Çin kulübüne bir mesajla veda edeceği öğrenildi.

    Eran Zahavi koptu geliyor!

    Transferde Fenerbahçe'nin en büyük gözdelerinden biri olan Eran Zahavi koptu geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Emre Belözoğlu ile görüşüp anlaşma sağlayan İsrailli forvet dün de kulübü Guangzhou ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların sözleşmesinin feshi için el sıkıştığı belirtildi. Bugün ayrılığın resmi olarak açıklanacağı ve Eran Zahavi'nin Çin kulübüne bir mesajla veda edeceği öğrenildi. Tecrübeli yıldızın ardından da İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Zahavi bir aksilik çıkmazsa Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

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