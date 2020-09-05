Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

YÜZLERİ GÜLDÜREN GELİŞME

Fiorentina'ya Marco Benassi için resmi teklif yapan Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Çizme basını, Mor Menekşeler'in bonservisi elinde olan Giacomo Bonaventura ile anlaştığını yazdı. Gazetelere göre bu transferin bitmesi halinde Benassi gözden çıkarılacak.

TERİM İLİŞKİLERİ KULLANACAK

Fatih Terim'in Fiorentina ile yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Benassi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.