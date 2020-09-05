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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    eski günlerdeki gibi!

    Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan tatmin etmezken tek teselli ’ın performansı oldu. Tecrübeli futbolcu sol açıkat takıma hareket getirirken eski günlerinden esintiler sundu. Arda yavaş yavaş 11’deki yenri sağlama almaya başladı.

    Arda Turan eski günlerdeki gibi!

    Süper Lig'in başlamasına 8 gün kala eksiklerini görme adına en ciddi hazırlık maçını Hatayspor karşısında veren Galatasaray1- 1 biten mçta artısı ve eksisi ile göze çarpanlar lig ve UEFA maçı öncesi dikkat çekti. Hatayspor maçında vasat bir sergileyen ve orta saha ve Onyekuru tarzında hızlı kanat eksikliği Galatasaray'da dikkat çekerken tek teselli lig öncesi 'ın performansı oldu. Arda Turan sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı. Uruguaylı oyuncu temposuyla, Arda oyun aklıyla Galatasaray'ın oyun merkezini sol kanada çekti.

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