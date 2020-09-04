Sivas'ta oynanan maçta Macaristan'a tek golle boyun eğen Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş yenilgiyi değerlendirdi. Böyle bir skoru beklemediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Macaristan'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Hücumda dağınıktık ve pozisyon bulmakta zorlandık. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları gidermemiz lazım. Pazar günü bizi Sırbistan'da çok daha zorlu bir sınv bekliyor. Bu performansımızın üstüne çıkmalıyız" dedi.

BUNU TELAFİ EDECEĞİZ

Milli Takımımız'ın kaptanı Burak Yılmaz, Macaristan yenilgisi sonrası konuştu. Tecrübeli yıldız, "Üzgünüz iyi oynayamadık. Sırbistan önünde bu yenilgiyi telafi edeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.