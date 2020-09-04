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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    : Bunu beklemiyorduk

    'ta oynanan maçta 'a tek golle boyun eğen 'da yenilgiyi değerlendirdi. Böyle bir skoru beklemediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Macaristan'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Hücumda dağınıktık ve pozisyon bulmakta zorlandık. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları gidermemiz lazım. Pazar günü bizi 'da çok daha zorlu bir sınv bekliyor. Bu performansımızın üstüne çıkmalıyız" dedi.

    Bunu beklemiyorduk

    'ta oynanan maçta Macaristan'a tek golle boyun eğen Milli Takım'da Şenol Güneş yenilgiyi değerlendirdi. Böyle bir skoru beklemediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Macaristan'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Hücumda dağınıktık ve pozisyon bulmakta zorlandık. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları gidermemiz lazım. Pazar günü bizi Sırbistan'da çok daha zorlu bir sınv bekliyor. Bu performansımızın üstüne çıkmalıyız" dedi.

    BUNU TELAFİ EDECEĞİZ
    ımız'ın kaptanı Burak Yılmaz, yenilgisi sonrası konuştu. Tecrübeli yıldız, "Üzgünüz iyi oynayamadık. önünde bu yenilgiyi telafi edeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

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