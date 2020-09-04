Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları ilgilendikleri 4 ismi açıkladı. Siyah-Beyazlı yönetici, Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Kalinic için Athletico Madrid'e teklif yaptık. Onlardan da bir cevap bekliyoruz" dedi.

GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Torunoğulları, Ze Luis , Aboubakar ve Cisse'nin de listelerinde olduğunu öne sürerek, "Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem" diye konuştu.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Aboubakar'ın Porto'dan bedelsiz ayrılabileceğini ifade eden Torunığulları, "Kendisi ile görüştük. Uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Ona göre bir karar vereceğiz" dedi.

2 SEZONDA 21 MAÇA ÇIKTI

Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Aboubakar Beşiktaş'ta oynadığı sezon 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.