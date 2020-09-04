Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    forvet için konuştu: 4‘ünden birini alacağız!

    'ta yönetici ilgilendikleri 4 ismi açıkladı. Siyah-Beyazlı yönetici, , , Aboubakar ve ile ilgilendiklerini söyleyerek, “Kalinic için Athletico ’e teklif yaptık. Onlardan da bir cevap bekliyoruz” dedi.

    4‘ünden birini alacağız!

    'ta yönetici ilgilendikleri 4 ismi açıkladı. Siyah-Beyazlı yönetici, , , Aboubakar ve ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Kalinic için Athletico 'e teklif yaptık. Onlardan da bir cevap bekliyoruz" dedi.

    GÖRÜŞME SÜRÜYOR
    Torunoğulları, Ze Luis , Aboubakar ve Cisse'nin de listelerinde olduğunu öne sürerek, "Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem" diye konuştu.

    SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK
    Aboubakar'ın Porto'dan bedelsiz ayrılabileceğini ifade eden Torunığulları, "Kendisi ile görüştük. Uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Ona göre bir karar vereceğiz" dedi.

    2 SEZONDA 21 MAÇA ÇIKTI
    Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Aboubakar Beşiktaş'ta oynadığı sezon 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Erdal Torunoğulları forvet için konuştu: 4‘ünden birini alacağız!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri