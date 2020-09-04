Kariyeri düşüşe geçmiş birçok golcünün yeniden çıkış yakalamasını sağlayan Alanyaspor, Senegalli yıldız forvet Khouma Babacar'ı resmen kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu Sassuolo'dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.

YENİ MALATYASPOR DA TETTEH İLE ANLAŞTI

Yeni Malatyaspor, geçen sene G.Saray'ın ısrarla istediği Sparta Prag'ın forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile el sıkıştı. 23 yaşında ve 1.93'lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcünün kısa süre içinde Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Tetteh'in güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

BOCA JUNIORS'TA 18 OYUNCUDA VİRÜS ÇIKTI

Arjantin devi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Karantinada olan oyunculara önümüzdeki günlerde yeni test yapılacak.