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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    ’ı resmen açıkladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    düşüşe geçmiş birçok golcünün yeniden çıkış yakalamasını sağlayan , Senegalli yıldız forvet ’ı resmen kadrosuna kattı. yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu ’dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.

    Alanyaspor Babacar’ı resmen açıkladı

    düşüşe geçmiş birçok golcünün yeniden çıkış yakalamasını sağlayan , Senegalli yıldız forvet 'ı resmen kadrosuna kattı. yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu 'dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.

    YENİ MALATYASPOR DA TETTEH İLE ANLAŞTI
    Yeni Malatyaspor, geçen sene G.Saray'ın ısrarla istediği Sparta Prag'ın forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile el sıkıştı. 23 yaşında ve 1.93'lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcünün kısa süre içinde Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Tetteh'in güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

    BOCA JUNIORS'TA 18 OYUNCUDA VİRÜS ÇIKTI
    Arjantin devi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Karantinada olan oyunculara önümüzdeki günlerde yeni test yapılacak.

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    Haberler Spor Alanyaspor Khouma Babacar’ı resmen açıkladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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