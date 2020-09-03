Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor ile mücadele edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar Galatasaray Hatayspor hangi kanalda şeklinde araştırma yaparak maçın yayınlanacağı yeri öğrenmek istiyor. Peki, GS Hatayspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen bilgiler...
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bugün oynanacak olan Galatasaray-Hatayspor hazırlık maçı saat 17.00'de D-Smart Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Bir süre gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde durdu.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor ile Türk Telekom Stadı'nda 17.00'de hazırlık maçı yapacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.
İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.
Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.
SÜPER LİG'DE 2020-2021 SEZONUNUN İLK 4 HAFTALIK PROGRAMI AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle:
1. Hafta:
11 Eylül Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya (Stadı açıklanmadı)
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)
2. Hafta:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)
3. Hafta:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
4. Hafta:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Alanyaspor-Hatayspor (Başakşehir Okulları)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)