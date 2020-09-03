Galatasaray Hatayspor canlı izle! Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın izleme yolları!

Galatasaray Hatayspor canlı yayın! Galatasaray Hatayspor canlı izle! Sezon öncesi hazırlık maçlarıyla takımlar sahaya çıkıyor. Hazırlık maçlarında yeni transferlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 17:00'de başlayacak maçın yayıncı kuruluşu merak ediliyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANACAK
Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa yayınlanacak.
GALATASARAY HATAYSPOR CANLI İZLE!
Galatasaray-Hatayspor hazırlık maçı saat 17.00'de D-Smart Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak. Aşağıdaki bağlantıdan maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz.
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GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Bir süre gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde durdu.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor ile Türk Telekom Stadı'nda 17.00'de hazırlık maçı yapacak.