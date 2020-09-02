Trabzonspor'da rota Fransa! Görüşmeler başladı

Bordo-mavililer orta sahasını Anders Trondsen ve Flavio'yu alarak güçlendirmişti. İki transferde Samsunspor maçında geçer not alırken teknik direktör Eddie Newton stoper ile birlikte bu bölgeye hala takviye gerektiğini ifade etmişti. Trabzonspor'un uzun süredir istediği Ivan Marcone'de hem kulübü Boca Juniors sorun çıkartıyor hem de oyuncunun koronavirüs testi negatife dönmediği için karantina süresi uzuyor. Fırtına, alternatif isimlerle görüşmeye başladı.



İLK ÖNERİ DÜŞÜK BULUNDU

Trabzonspor, Saint Etienne ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı ekibe ilk teklifini yaptı. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Karadeniz ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi.