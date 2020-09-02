Formula 1 seyircili mi olacak? 2020 İstanbul Park Formula 1 biletleri ne kadar? F1 bilet fiyatları!

Formula 1 biletleri ne kadar? F1 bilet fiyatları 2020 yılının en çok merak edilen konularından oldu. İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 seyircili mi olacak? İstanbul'da en son 2011 yılında yapılan yarışta Alman pilot Sebastian Vettel yarışı kazanmıştı. 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek yarış için geri sayım başladı. Peki, Formula 1 biletleri ne kadar?

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 biletlerinin 15 Eylül tarihine kadar satışta olması bekleniyor. Açık alandaki biletlerin 30 TL olarak belirleneceği duyuruldu. 3 günlük açık alan kombinesi ise 90 TL olacak. Diğer tribün fiyatları ise henüz açıklanmadı.