Formula 1 seyircili mi olacak? 2020 İstanbul Park Formula 1 biletleri ne kadar? F1 bilet fiyatları!

Formula 1 biletleri ne kadar? F1 bilet fiyatları 2020 yılının en çok merak edilen konularından oldu. İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 seyircili mi olacak? İstanbul'da en son 2011 yılında yapılan yarışta Alman pilot Sebastian Vettel yarışı kazanmıştı. 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek yarış için geri sayım başladı. Peki, Formula 1 biletleri ne kadar?
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 biletlerinin 15 Eylül tarihine kadar satışta olması bekleniyor. Açık alandaki biletlerin 30 TL olarak belirleneceği duyuruldu. 3 günlük açık alan kombinesi ise 90 TL olacak. Diğer tribün fiyatları ise henüz açıklanmadı.
BİLET FİYATLARI AÇIKLAMASI GELDİ
Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, "Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var" dedi.
2011 yılından sonra F1 yönetimi ile kontratın bittiğini belirten Vural Ak, "urayı AVM yapmak isteyenler vardı. Biz de ihaleye katıldık ve kazandık. Eski F1 yönetimine niyetimizi söylüyorduk. O sırada F1 yönetimi değişti. Yeni CEO'yu Türkiye'ye davet ettik. Cumhurbaşkanı ile toplantı düzenledik ve olumlu sonuçlar aldık. Amacımız 2021 yılından itibaren düzenli olarak F1'i İstanbul'da düzenlemekti ama pandemi döneminde 1 yıllık kontrat yaptık. Ama sanırım uzun süreli devam edeceğiz" şeklinde konuştu.