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    • 02.09.2020 17:50
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    Son dakika: ini resmen açıkladı

    Son dakika haberi... ini resmen açıkladı.  Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genç futbolcu ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , ini resmen açıkladı.

    Galatasaray transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

    2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

    2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

    2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

    2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
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