Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı.
Galatasaray transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti.
Galatasaray'a hoş geldin @keremakturkoglu! 🤜🤛 pic.twitter.com/GLBgmPYkGu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2020