Süper Lig 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.
😎 Beşiktaş'a hoş geldin Francisco Montero pic.twitter.com/LWv2XXKaJS— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2020