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    • 02.09.2020 19:28
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    Son dakika: ini resmen açıkladı

    Son dakika haberi... 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Kulübü, İspanyol futbolcu 'yu kiraladığını duyurdu.

    2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Kulübü, İspanyol futbolcu 'yu kiraladığını duyurdu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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