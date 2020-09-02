Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur-durak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler sağ kanat için düşündüğü Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Dün Fenerbahçe bir sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORUM

Samuel Kalu, Bordeaux yöneticileriyle bir araya gelerek, "Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. F.Bahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

HÜCUM HATTI ÇOK GÜÇLENECEK

Bu gelişme sonrasında Bordeaux'tan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalu'nun da gelmesiyle F.Bahçe hücum hattında ciddi bir güce ulaşacak.

12 KEZ NİJERYA FORMASI GİYDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı.