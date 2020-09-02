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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    Fener için izin istedi

    kanat oyuncusu için yaptığı teklifin ardından Bordeaux kulübünden cevap beklerken sürpriz bir hamle geldi. Kalu Bordeaux yönetimine “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” dedi.

    Kalu Fener için izin istedi

    Yaptığı hamlelerle ligden önce in şampiyonu olan Fenerbahçe dur-durak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler sağ kanat için düşündüğü Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunmuştu. Dün Fenerbahçe bir sürpriz bir gelişme yaşandı.

    FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORUM
    Samuel Kalu, Bordeaux yöneticileriyle bir araya gelerek, "Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. F.Bahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

    HÜCUM HATTI ÇOK GÜÇLENECEK
    Bu gelişme sonrasında Bordeaux'tan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalu'nun da gelmesiyle F.Bahçe hücum hattında ciddi bir güce ulaşacak.

    12 KEZ NİJERYA FORMASI GİYDİ
    Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı.

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