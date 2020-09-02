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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    Kanarya’nın yeni Sow’u

    'u 4-0 mağlup eden , The Land of Legends Cup’ta finale yükseldi. Sarı Lacivertli ekibin yeni i ’ın attığı 3 gol, geniş yankı uyandırdı.

    Kanarya’nın yeni Sow’u

    'u 4-0 mağlup eden , The Land of Legends Cup'ta finale yükseldi. Sarı Lacivertli ekibin yeni i 'ın attığı 3 gol, geniş yankı uyandırdı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili övgü dolu tweet'ler attı, Fenerbahçe'nin Yeni 'u olarak lanse edilen Mame Thiam'ı trend topic listesine soktu. Attığı 3 golle maça damga vuran Thiam, Sarı Lacivertli ekip taraftarlarının adeta sevgilisi oldu. Thiam maçta bir de penaltı yaptırdı. Thiam gollerden sonra secde ederek akıllıra Sow'u getirdi.

    BABA THIAM DİYE OKUNUR!
    İşte     sosyal medyada Thiam için yapılan yorumlar:, "Sen neymişsin be Thiam", "Mame Thiam diye yazılır, Baba Thiam diye okunur", "Fener bu adamdan 40 milyon Euro kazanır."

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