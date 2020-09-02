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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    ’ya ‘Her yer Trabzon’

    Dünya una damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu , ’un ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı. ’nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere inde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlendi.

    Ronaldo’ya ‘Her yer Trabzon’

    Dünya una damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu , 'un ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı. 'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere inde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlendi.

    Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Plaza'dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

    VALLADOLID'İ SATIN ALDI
    Inter, , ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Plaza ise 100 bin Euro'ya Trabzonspor'a kiralanmıştı.

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