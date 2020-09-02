Ronaldo’ya ‘Her yer Trabzon’

Dünya futboluna damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı. Stiven Plaza'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlendi.

Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Plaza'dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

VALLADOLID'İ SATIN ALDI

Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Plaza ise 100 bin Euro'ya Trabzonspor'a kiralanmıştı.