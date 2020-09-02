Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir duyurdu! Alt liglere de limit geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara'da düzenlenen genel kurulda önemli açıklamalar yaptı. İşte Özdemir'in sözleri: Süper Lig'e takım harcama limitlerini getirdik. Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig'e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig'e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz."

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

"Pandemi sürecindeki destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Hedefimiz Türk futbolunun iyiliği ve gelişimi için çözüm bulabilmek."

ARTIK O DÖNEM SONA ERDİ

Yıllar önce, Türk futbolu mahkeme kapılarında bekletilir, kongrelerde kavga, gürültü, kıyamet kopardı. Artık o dönemler geride kaldı. O günleri yeniden yaşama niyetiyle hareket edenler futbola fayda sağlayamazlar."