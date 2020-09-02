Davide Santon Kartal gibi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, bu transfer için İtalyan kulübüne herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

INTER'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da Roma üstlenecek. Son iki sezondur Roma'da forma giyen Santon, 2018'de 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN 6. TRANSFERİ OLACAK

Beşiktaş bu sezon Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton, Atakan Üner ve Montero'yu almıştı. Santon'un da transferi tamamlanırsa Beşiktaş 6. transferini yapmış olacak.

8 KEZ GÖK MAVİLİ FORMAYI GİYDİ

Inter altyapısında yetişen 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Davide Santon, İtalya Ligi Serie A'da toplam 133 maçta oynadı. Santon 8 kez de İtalya Milli Takım forması giydi.