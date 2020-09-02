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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    Kartal gibi

    ’ın sağ bek arayışları sonuç verdi Siyah-Beyaz lı yönetim, ile n oyuncu Davide Santos’un kiralanması için anlaşma sağladı. Resmi açıklama her an gelebilir.

    Davide Santon Kartal gibi

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, bu için İtalyan kulübüne herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

    INTER'DE DE FORMA GİYMİŞTİ
    Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da Roma üstlenecek. Son iki sezondur Roma'da forma giyen Santon, 2018'de 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den transfer edilmişti.

    BEŞİKTAŞ'IN 6. TRANSFERİ OLACAK
    Beşiktaş bu sezon Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton, Atakan Üner ve Montero'yu almıştı. Santon'un da transferi tamamlanırsa Beşiktaş 6. transferini yapmış olacak.

    8 KEZ GÖK MAVİLİ FORMAYI GİYDİ
    Inter altyapısında yetişen 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Davide Santon, İtalya Ligi Serie A'da toplam 133 maçta oynadı. Santon 8 kez de İtalya Milli Takım forması giydi.

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