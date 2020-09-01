Son dakika: TFF Başkan ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ibra edildi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

TFF OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanması ve divan kurulu başkanlığına Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı.

Belirlenen gündem maddesi ve bazı kulüplerdeki delege değişiklikleriyle ilgili önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki "TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili" 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, "Ana statü değişikliğinde genel kurulu oluşturanlarla nitelikli çoğunluk oylaması yapılır. Bu çoğunluk 333 delegenin 3'te 2'sine karşılık gelir. Şu an genel kurulda böyle bir rakama ulaşılamadı. Bu maddenin gündemde bulunmasının oylamada bir sonuç vermeyeceği ortada. Bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı.

Genel kurulda TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.